Махачев о перспективах боя с Рахмоновым: «Если я буду доминировать в своем весе, то почему бы не попробовать?»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о перспективах боя с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

— Я люблю соревноваться, если я буду доминировать в своем весе, то почему бы не попробовать? Перейти в другой вес и проиграть, это не такое страшное событие. Как Волкановски: он всех перебил в своем дивизионе и хочет попробовать в 70,3 кг подняться. Если у него получится, то он войдет в историю. Я бы хотел так же.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Меньше креатива и голов: как отсутствие Юго Видмона повлияло на игру «Актобе»

😍 Певица Луина сотрудничала с Федерацией футбола Казахстана и записала гимн для «Астаны»