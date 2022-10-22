Рахмонов бросил вызов триумфатору UFC280

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов бросил вызов Мохаммаду Белалу:

«Увидимся в ближайшем будущем, Белал Мухаммад», – написал в твиттере Рахмонов,

Белал сегодня выиграл нокаутом до этого момента нещроигрывающего Шона Брэди,

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