Рахмонов бросил вызов триумфатору UFC280
Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов бросил вызов Мохаммаду Белалу:
«Увидимся в ближайшем будущем, Белал Мухаммад», – написал в твиттере Рахмонов,
Белал сегодня выиграл нокаутом до этого момента нещроигрывающего Шона Брэди,
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Меньше креатива и голов: как отсутствие Юго Видмона повлияло на игру «Актобе»
😍 Певица Луина сотрудничала с Федерацией футбола Казахстана и записала гимн для «Астаны»
Комментарии