Гендиректор «Кайрата» о Кекере: «Он справляется со своей работой очень хорошо. Для команды он является самым оптимальным тренером»

Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов рассказал о работе главного тренера Кирилла Кекера.

– Мы очень довольны сотрудничеством с Кириллом Сергеевичем. Считаем, что он справляется со своей работой очень хорошо. Для этой команды он является самым оптимальным тренером, который хорошо знает ребят со времен академии, знает их возможности, именно поэтому мы и пригласили его к работе с командой. К тому же у него есть опыт работы главным тренером основного состава нашего клуба, что является несомненным плюсом.

У клуба с Кириллом Сергеевичем полное взаимопонимание и мы все с большим уважением относимся к этому специалисту. Жоао Пауло и Виктор Васин – опытные ребята и настоящие профессионалы. У Кирилла Сергеевича с ними нет никаких проблем.

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