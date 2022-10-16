Тимур Досмагамбетов: «Хотелось забить, но чтобы четыре — это вообще впервые в моей карьере» 

Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов прокомментировал итоги матча с «Кайратом» (4:0) в рамках 23-го тура КПЛ.

— Самое главное, что выиграла команда. Мы взяли три очка — это самое важное на данном этапе.

— Ты забил четыре гола, оформил покер. Что ощущаешь по этому поводу?

— Конечно, хотелось забить, но чтобы четыре — это вообще впервые в моей карьере. Очень рад, но для меня это не самое главное. Самое главное, что выиграла команда и мы набрали три очка.

— Сейчас в самом разгаре чемпионская гонка. Что нужно делать команде, чтобы продолжать побеждать так же?

— Просто надо побеждать в оставшихся трех матчах и всё. И, по воле Всевышнего, мы станем чемпионами.

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