«Аксу» и «Туран» оштрафованы за поведение болельщиков

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ.

Были приняты следующие решения.

КПЛ

«Аксу» – «Кайрат»

За неподобающее поведение зрителя, выразившееся в выходе на поле, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Аксу» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Аксу» оплатить штраф до 24 сентября 2022 года включительно

«Мактаарал» – «Туран»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Туран» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Туран» оплатить штраф до 24 сентября 2022 года включительно.

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурных кричалок, после удаления игрока команды «Туран» Керимжанова, в адрес официальных лиц матча в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Туран» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Туран» оплатить штраф до 24 сентября 2022 года включительно

Первая лига

«Кайрат-Жастар» – «Байконур»

За неспортивное поведение, выразившееся в ударе соперника мячом после остановки игры в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Байконур» Нәрзілда Б. дисквалифицировать на три матча. Срок дисквалификации считать с 21 августа 2022 года

Подробный протокол здесь.

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