Саян Хамитжанов вошел в исполнительный комитет КФФ

В Астане на общем собрании представителей профессиональных футбольных клубов Казахстана прошло голосование с целью присоединения в ее состав новых участников. Кандидатами были выдвинуты президент ПФЛК Рохус Шох, директор «Тобола» Николай Панин и советник генерального директора «Астаны» Саян Хамитжанов.

По итогам голосования, в состав исполнительного комитета КФФ единогласным решением был избран Саян Хамитжанов.

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