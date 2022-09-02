Защитник «Магнитки» Маклюков о Скабелке: «Какой бы состав ни был, он будет требовать максимум»

Защитник «Металлурга» и сборной Казахстана Алексей Маклюков рассказал об особенностях работы с главным тренером «Барыса» Андреем Скабелкой:

– Все Андрея Владимировича знают, знают его требования. Что какой бы состав ни был, он будет требовать максимум – все на что ребята способны. Держать свой уровень. С ним по-другому невозможно. Чего ожидать? Системы. Его системы. Больше ничего.

- Смотрели матчи «Барыса»?

– Да, смотрел по телевизору. Свободное время было. Тот же рисунок все, просто ребятам надо время и все. Когда Андрей Владимирович пришел, какая предсезонка? Нам очень много времени потребовалось, чтобы там все наладить, отточить. И только после нового года уже все знали – его требования, кто что будет делать в той или иной ситуации. Поэтому, думаю, здесь также надо будет время.

Полное интервью Алексея Маклюкова доступно по ссылке.

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