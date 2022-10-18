Экс-чемпион One Ахметов об Адилове: «Скоро он будет чемпионом»

Боец лиги One Кайрат Ахметов разместил у себя в социальных сетях фото с другим казахстанским файтером Санжаром Адиловым.

Они сейчас вместе проходят сбор в Кыргызстане.

«Следите за ним. Скоро он будет чемпионом».

Адилов выступает в лиге Eagle FC, идя в лиге на серии из трёх побед. Ахметов проводит подготовку к возможно титульному бою лиги One против Деметриуса Джонсона. Ахметов уже владел титулом лиги.

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