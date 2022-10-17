Стала известна дата боя за пояс Eagle FC Одилов – Ермеков

Как сообщают СМИ Таджикистана была определена дата боя за титул лиги Eagle FC в среднем весе, в котором встретятся действующий обладатель пояса Фаридун Одилов и обладатель титула временного чемпиона Даурен Ермеков.

Этот бой состоится 10 декабря на турнире в Алматы.

Ермеков выиграл свой пояс, финишировав Хамзата Хирамагомедова на турнире в Актау.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Интервью Нуржана Жолдыбая: проходил сборы в Чечне, дрался с Касымбаем, а сейчас готов к бою с экс-файтером One

Жара в КПЛ: «Тобол» спорно обыграл «Актобе», Досмагамбетов отгрузил покер «Кайрату», «Мактаарал» разгромил «Каспий»