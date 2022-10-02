Исмагулов о своем будущем: «Устал драться за гонорар, который хватает только на подготовку»

Боец UFC Дамир Исмагулов рассказал о своём отношении к бою против Армана Царукяна:

«Изначально у меня такая позиция, что я готов драться с любым. Вне зависимости от менеджера, зала, это спорт. Мы можем после боя вместе пойти покушать, чай попить, я ко всем отношусь хорошо, но спорт есть спорт».

Также Дамир рассказал о завершении контракта с UFC: «У меня заканчивается контракт, дальше будет все зависеть от предложения от UFC. Проблема в том, что я хочу драться как можно чаще, раз в 2-3 месяца я готов. Но Лига мне не даёт, заставляют простаивать. Конечно, UFC и пояс – это моя цель, но я хочу драться там, где мне будут давать частые бои. Я знаю свои способности, знаю, что способен забрать пояса в возможно менее известных организациях. Я знаю себе цену и я устал драться за гонорар, который хватает только на подготовку и ничего не остаётся»

Бой пройдёт 17 декабря в Лас-Вегасе.

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