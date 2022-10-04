Исмагулов обошел Конора в рейтинге UFC

В обновленном рейтинге легковесов UFC Дамир Исмагулов поднялся на одну строчку и теперь занимает 11-е место, сместив оттуда звезду лиги Конора МакГрегора.

Исмагулов следующий бой проведет против россиянина Армана Царукяна, он состоится 17 декабря на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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