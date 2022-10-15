Экс-боец АСА Кичигин подписал контракт с OCTAGON
Казахстанский экс-боец лиги АСА Георгий Кичигин (25-10) пополнил ростер полусреднего дивизиона OCTAGON!
Свой первый бой в лиге он проведет в ноябре.
На счету Кичигина 6 боев в АСА.
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Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола
Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?
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