Экс-боец АСА Кичигин подписал контракт с OCTAGON

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Казахстанский экс-боец лиги АСА Георгий Кичигин (25-10) пополнил ростер полусреднего дивизиона OCTAGON!

Свой первый бой в лиге он проведет в ноябре.

На счету Кичигина 6 боев в АСА.

 

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