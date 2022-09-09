Бакытжанулы выступит на турнире UAE Warriors

Казахстанский боец Асылжан Бакытжанулы (12-3) дебютирует в одной из сильнейших азиатских лиг UAE Warriors.

Свой первый бой в рамках лиги он проведет 17 сентября в Абу-Даби. Ранее Бакытжанулы выступал в АСА, являлся одним из претендентов на титул. По окончанию контракта с российской лигой провел бой в NAIZA, выиграв решением у Захара Рябова.

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