Нил согласился на бой с Рахмоновым

Американский боец Джефф Нил ответил на вызов казахстанца Шавката Рахмонова:

«Моя команда созвонилась с Шоном(матчмейкер UFC) этим утром. Будь осторожен со своими желаниями. Увидимся скоро»

В рейтинге полусредневесов Нил идет шестым, Шавкат – десятым.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола

Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?