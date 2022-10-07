Нил согласился на бой с Рахмоновым
Американский боец Джефф Нил ответил на вызов казахстанца Шавката Рахмонова:
«Моя команда созвонилась с Шоном(матчмейкер UFC) этим утром. Будь осторожен со своими желаниями. Увидимся скоро»
В рейтинге полусредневесов Нил идет шестым, Шавкат – десятым.
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