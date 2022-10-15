Чемпионат Казахстана по футзалу. «Кайрат» играет с «Жастар», «Астана» против «Каспия» и другие матчи

Теги результаты Кайрат Нур-Султан Актобе Аят Жетысу Атырау Каспий Байтерек чемпионат Казахстана по футзалу Спорт Казахстана

Сегодня пройдет очередной тур чемпионата Казахстана по футзалу. 

Чемпионат Казахстана по футзалу

Кайрат – Жастар – 12:00

Астана – Каспий – 15:00

Ордабасы – Аят – 15:00

Актобе – Атырау – 18:00

Байтерек – Рахмет – 20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

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