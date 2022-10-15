Чемпионат Казахстана по футзалу. «Кайрат» играет с «Жастар», «Астана» против «Каспия» и другие матчи
Сегодня пройдет очередной тур чемпионата Казахстана по футзалу.
Чемпионат Казахстана по футзалу
Кайрат – Жастар – 12:00
Астана – Каспий – 15:00
Ордабасы – Аят – 15:00
Актобе – Атырау – 18:00
Байтерек – Рахмет – 20:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.
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