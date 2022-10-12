Бой Сабита Жусупова за титул AMC Fight Night. Где смотреть?

Казахстанский боец ММА Сабит Жусупов (14-3) проведет бой за титул российской лиги AMC Fight Night в легчайшем весе против Владимира Егояна.

Титульник состоится в рамках турнира в Сочи 14 октября. Старт турнира в 21:00 по времени Астаны

Посмотреть поединок, как и весь кард можно будет в прямом эфире на ТК «UDAR», входящий в пакет каналов Матч ТВ.

Данный канал есть не во всех кабельных сетях на территории Казахстана.

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