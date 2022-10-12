Временный Чемпион Naiza в полулегком весе Джабраилов о планах: «Мне нужен бой с Самусевым!»

Россиянин Сайфулла Джабраилов нокаутировал Раймбека Орынбая и выиграл титул временного Чемпиона Naiza в полулегком весе.

Новоявленный обладатель титула рассказал о дальнейших планах:

«Дальше, конечно, бой с Самусевым. Я давно бросаю ему вызов. Если он не будет драться, то я автоматически становлюсь полноценным чемпионом. И тогда уже претенденты между собой пусть подерутся, чтобы решить кто следующий. Но мне нужен бой с Колей»

Непобежденный Николай Самусев является чемпионом лиги в этом весе, однако сейчас он проходит восстановление после травмы колена.

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