Чемпион Naiza в тяжелом весе Адамов о титуле: «Я дважды вписал свое имя в историю за один вечер»

Россиянин Хусейн Адамов (11-2) выиграл в бою за титул лиги Naiza в тяжелом весе карагандинца Сергея Зубкова единогласным решением судей.

Адамов рассказал о течение боя, попадании в историю и готовности биться раз в месяц:

– В бою с Зубковым я развлекался, как мог, жалко, что рефери не разрешал разговаривать. Я понимал, что нужно переждать первую половину раунда, когда он опаснее всего. Меня удивила выносливость Сергея, если честно думал, что он задохнется во 2-3 раундах, и я финиширую его, но он явно был хорошо готов.

- Ты стал первым чемпионом Naiza в тяжелом весе. Как чувствуешь себя, вписав в историю лиги?

–Я дважды вписал свое имя в историю за один вечер – первый чемпион Naiza в тяжелом весе и первый чемпион-чеченец в ТОП-лиге Азии. Но как говориться, что в историю трудно войти, но легко вляпаться. Я рад, что именно вошел.

- Смотрел ростер своего веса. С кем было бы интересно провести первую защиту и когда?

– Ростер смотрел, думаю, что на данный момент единственный, кто имеет победную серию – это Алиасхабов. Он хоть и проиграл Зубкову, но достойный оппонент. Думаю, что будет не совсем честно давать кому-то другому титульный бой. В целом же я готов, если дадите время, биться хоть каждый месяц, защищать свой пояс.

- Сейчас на большом хайпе идет Галым Жасланов, выступающий в твоем весе. Знаешь о нем, готов разделить клетку?

– Галыму нужно набрать опыта. Не в обиду ему, я видел его два боя, он пока дерётся, как новичок.

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