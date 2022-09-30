Рафиков о бое Исмагулов – Царукян: «Для Дамир это большой вызов»

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов Арман Царукян Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков, отвечая на вопросы подписчиков, поделился своим мнением о бое в UFC Дамир Исмагулов – Арман Царукян:

«Прогноз делать не буду, но для Дамира это хороший большой бой и вызов, так как Царукян входит в ТОП-10. Исмагулов получил шанс проверить свои силы с ТОПами».

Бой Исмагулов – Царукян пройдет 17 декабря в Лас-Вегасе.

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