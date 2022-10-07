Нурбек Кабдрахманов бросил вызов временному чемпиону Naiza
Россиянин Сайфулла Джабраилов нокаутировал Раймбека Омирбая в 4 раунде, завоевав титул временного чемпиона лиги Naiza в полулегком весе.
Сразу после боя в клетку поднялся Нурбек Кабдрахманов, бросивший вызов временному чемпиону:
«Сайфулла, ты остановил двух моих сокамандников. Теперь я по воле Аллаха остановлю тебя. Нурбек Карабала, дайте нам этот бой».
На что Джабраилов ответил: «Я готов драться с любым, но моя цель – это Самусев. Коля, я иду за тобой».
Чемпионом Naiza в этом весе является Николай Самусев.
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