Нурбек Кабдрахманов бросил вызов временному чемпиону Naiza

Россиянин Сайфулла Джабраилов нокаутировал Раймбека Омирбая в 4 раунде, завоевав титул временного чемпиона лиги Naiza в полулегком весе.

Сразу после боя в клетку поднялся Нурбек Кабдрахманов, бросивший вызов временному чемпиону:

«Сайфулла, ты остановил двух моих сокамандников. Теперь я по воле Аллаха остановлю тебя. Нурбек Карабала, дайте нам этот бой».

На что Джабраилов ответил: «Я готов драться с любым, но моя цель – это Самусев. Коля, я иду за тобой».

Чемпионом Naiza в этом весе является Николай Самусев.

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