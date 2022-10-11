Экс-хоккеист «Барыса» и сборной Казахстана раскритиковал количество легионеров в команде

Экс-нападающий «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Константин Савенков высказался о легионерах в национальной команде.

– Я думаю, пять легионеров в сборной более чем достаточно. Остальные игроки должны набираться из местных ребят. Вопрос в том, где они будут набираться международного опыта? Казахстан нигде не участвует. Я за все это время участвовал в Универсиаде, паре турниров, челленджей и все. Как такового международного опыта в молодежке ты не получаешь. Где наши местные ребята могут получить международный опыт, как не в играх за сборную? А там играют легионеры. Доходило до смешного, когда таких было 13 человек.

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