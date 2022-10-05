Рахмонов бросил вызов Нилу: «Я не виню тебя, но когда ты собираешься принять бой?»

Казахстанский непобеждённый боец UFC Шавкат Рахмонов бросил вызов американцу Джеффу Нилу:

«Я не виню тебя, что ты сомневаешься в себе, но когда ты собираешься принять бой?».

Нил занимает шестую строчку рейтинга полусредней весовой категории промоушна, Рахмонов на днях вошел в ТОП-10.

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