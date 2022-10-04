Участница Олимпиады по боксу Рябец о проблемах в сборной Казахстана: «Спортивные принципы отсутствуют»

Участница Олимпиады в Токио по боксу Надежда Рябец опубликовала видео спарринга с Нуршаевой, рассказав о проблемах в сборной Казахстана по боксу:

«Я как спортсмен, который не раз защищал честь нашей страны, Чемпионка Мира, чемпионка Азии, бронзовый призёр Юношеских Олимпийских игр, единственная участница олимпийских игр в Токио, хочу поделиться с вами вопиющей несправедливостью в Сборной Республики Казахстан по женскому боксу. Спортивные принципы в нашей Сборной, мягко говоря, отсутствуют.

Совсем скоро стартует Чемпионат Азии по боксу среди женщин в Иордании. На который еще не озвучен состав. Вся сборная уже в курсе о намерениях и предпочтениях главного тренера. На предстоящих сборах не было спаррингов для определения лучшего спортсмена в весе. Некоторые будущие участники Чемпионата вовсе не присутствуют на сборах.

На видео представлен мой раунд с Мадиной Нуршаевой которая отправится на чемпионат Азии в моем весе до 66 кг. Задаетесь вопросом почему ее везут если отсутствует полная боевая готовность? Ответ очевиден, она – Ученица главного тренера.

У главного тренера личные амбиции ставятся выше национальных интересов. Я буду той, кто не будет молчать. Этот беспредел должен рано или поздно остановиться. Очень надеюсь, что на все это найдётся человек, который наведет порядок в сборной. Сила в правде!»

Рябец была единственной представительницей женской сборной Казахстана на последних ОИ.

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