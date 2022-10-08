Канат Ислам вернулся на победный путь

Канат Ислам (29-1,22 КО) выиграл первый бой после поражения, одержав победу над боксером из Аргентины Хавьером Масьелем (34-18, 23КО).

Бой всю дистанцию. Ислам одержал победу решением судей.

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