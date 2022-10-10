Седнев про 0:6 с «Астаной»: «Отсутствие ряда игроков повлияло на результат»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал поражение в 22-м туре КПЛ против «Астаны» (0:6).

«Игра была сделана в первые минуты второго тайма. Общекомандный провал, все голы, наверное, не совсем логичные, не совсем обязательные. С одной стороны, конечно очень болезненное поражение, но с другой, мне тяжело предъявлять претензии многим игрокам, потому что все-таки у нас не такая большая скамейка, много больных, и ребята находятся сейчас не совсем в оптимальных кондициях. Тому есть причина, основная это конечно я, потому что есть стратегические моменты, и мы очень много делаем для будущих матчей. Поэтому это мое такое упущение, думал, что мы более целостно проведем матч. К сожалению, и замены все были вынужденные, и отсутствие ряда игроков повлияло на результат. Вина лежит на мне, не стоило их задействовать в матче, потому что вирус подкосил немного нашу команду», – .

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