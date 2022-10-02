Главный тренер «Ордабасы» Седнев: «Мы верим в себя и будем стараться сделать все, чтобы быть успешными на двух фронтах»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал матч 21-го тура КПЛ против «Атырау» (2:0).

– Сегодня была одна из самых тяжелых побед. Мы поздно собрались вместе, буквально накануне игры присоединились сборники. Я знаю, как ребятам было очень тяжело, проходил процесс акклиматизации. Выиграли сегодня в большей степени на морально-волевых качествах. Хочу поблагодарить своих футболистов в первую очередь за то, что они были едины и на поле, и ребята, которые были в резерве. В самый тяжелый момент наша скамейка фактически усилила давление и в концовке отодвинула игру от наших ворот.

Нам удалось добиться очень важной домашней победы, мы давно не выигрывали дома, это немного довлело над нами в такой непростой период. Надеюсь, что команда будет стремиться к своей задаче максимум и хочется, чтобы мы достойно провели концовку чемпионата и борьбу за кубок. Мы верим в себя и будем стараться сделать все, чтобы быть успешными на двух фронтах.

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