Тренер «Ордабасы» о поражении от «Турана»: «Я не узнал ни футболистов, ни нашу команду»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал поражение от «Турана» (1:2) в 18-м туре КПЛ.

– Нечего комментировать после таких матчей. Проиграли очень важный стратегический матч, проиграли в дерби. Основная вина, конечно, моя. Просчеты большие с моей стороны, и в плане определения состава, и в плане подготовки к игре. Здесь не может быть второго варианта. Надеюсь, что мы не поддадимся панике, нужно немного абсолютно все переосмыслить и делать все возможное, чтобы двигаться дальше. Дома так играть, как мы играли первый тайм – это непозволительно. Я не узнал ни футболистов, ни нашу команду. В целом, такой крен у нас в последнее время просматривается, многие пытаются играть за счет класса, которого к сожалению, не очень много, для чтобы на нем выигрывать матчи. Надеюсь, мы сделаем все, чтобы реабилитироваться. Посмотрим, как это будет продвигаться. Команда познается в беде, поэтому посмотрим, кто мы есть.

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