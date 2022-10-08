Казахстанская Лига OCTAGON в ТОП-5 азиатских лиг
Казахстанская лига Octagon на 8 октября занимает 26 место по версии авторитетного портала Fightmatrix.com и является лидером среди центральноазиатских лиг.
В Азии лига занимает пятое место и 17-е на Евразийском континенте.
Стоит отметить, что 27 место в рейтинге занимает другая казахстанская лига Naiza.
Следующий ивент OCTAGON пройдет 21 октября в Турции.
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