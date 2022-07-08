Кака о жеребьевке основного раунда ЧМ-2024: «Нам досталась очень сложная группа»

Теги Чемпионат мира по мини-футболу сборная Словении сборная Казахстана Пауло Рикардо Фигейро Силва (Кака) Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака прокомментировал итоги жеребьевки основного раунда квалификации чемпионата мира-2024.

«Нам досталась очень сложная группа. При мне сборная Казахстана уже в третий раз встречается со Словенией. Предыдущие матчи сложились для нас довольно непростыми, и в обеих встречах мы играли не самым оптимальным составом. Надеемся, в этот раз мы сыграем со Словенией в полном составе и хорошей форме.

Что касается Черногории, сейчас нельзя недооценивать соперника в футзале. Мы впервые сыграем с этой командой и, думаю, на выезде сборная Казахстана соберет аншлаг. Сейчас все команды научились играть в футзал, этот вид спорта не стоит на месте. Мы будем серьезно готовиться к этим играм и анализировать соперников», – сказал Кака.

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