Чемпион Naiza Кабардиев о секрете успеха: «Когда я прохожу лагерь со своей командой, я уверен в своих силах»

Чемпион лиги Naiza Магомед Кабардиев в легком весе рассказал о секрете успеха, который кроится в команде «Tobet Top Team»:

«Для меня моя команда – это все. Я очень уважаю своего тренера Диаса Кабдулова. То, как он собрал команду, выстроил отношения внутри, все поддерживают друг друга, это его огромная все заслуга. Когда я прохожу лагерь со своей командой, я уверен в своих силах, уверен, что те, с кем я готовился они сильнее любого соперника. Без команды далеко не уйдешь. Я никогда не смотрю бои своих соперников, я полностью доверяю тренеру, который разбирает соперника и мне говорит, как готовиться, как действовать»

Также Кабардиев рассказал о планах по защите титула:

«Я бы хотел сильного зарубежного соперника. Хочется проверить свои силы с бойцами с другой не советской школой. Чем сильнее соперник, тем интереснее готовиться, драться. Такие бои мне вдвойне интереснее»

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