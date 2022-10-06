Определился состав участников гран-при NAIZA в легчайшем весе

Лига NAIZA запустила гран-при в легчайшем весе.

Победитель гран-при получит 5 000 000 тенге и возможность подраться за титул против чемпиона Су Йонга.

В октябре подерутся Рафаэль Диас (19-7-1) и Султанбек Жолдошбек (16-2), а в ноябре Амангелди Дастан (4-0) и Елжан Алиаскар (9-3), сообщает ММА Вестник.

Финал гран-при состоится я в начале 2023 года.

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