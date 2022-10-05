Naiza разыграет титул в минимальном весе в ноябре

Naiza впервые разыграет чемпионский титул в минимальном весе (53 кг) – за него побьются казахстанец Казбек Сагын (3-0) и британец Джон Шинк (4-1).

Ориентировочно бой пройдет в ноябре, но точная дата будет объявлена позднее.

34-летний Шинк имеет опыт боев в сильнейшей азиатской лиги ONE FC.

Казбек – чемпион мира по панкратиону и рукопашному бою, серебряный призер ЧМ-2019 по ММА среди любителей, в профи идет без поражений, при этом все три боя завершил досрочно.

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