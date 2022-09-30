Казахстанец Жаканша о целях в карьере: «Каждый боец хочет стать чемпионом!»

Казахстанский боец ММА Баглан Жаканша (3-0), одержавший победу на турнире Naiza 44 в прямом эфире на странице в Инстаграм qimyl_da рассказал о целях в карьере:

«Каждый боец хочет стать чемпионом, и я в том числе. Думаю, что через 3 боя в NAIZA я буду готов драться за титул. В последнем бою я проверил свою выносливость, работал все 3 раунда с очень хорошим бойцом. Я готов к большим вызовам. Мне самому интересно провести бои с сильнейшими бойцами в нашей лиге».

Жаканша является чемпионом Мира по греко-римской борьбе среди военослужащих.

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