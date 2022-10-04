Рахмонов вошел в ТОП-10 рейтинга UFC

UFC опубликовал новые рейтинги во всех весах. В полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов поднялся в ТОП-10.

Вниз опустился Хорхе Масвидаль, из-за чего вверх поднялись Рахмонов и Люке.

Казахстанец продолжает ждать нового боя, в своем последнем поединке он одержал досрочную победу над американцем Нилом Магни.

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