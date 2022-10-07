«Жальгирис» Чебурина уступил в Лиге конференций «Пюнику». Это второе подряд поражение казахстанского тренера в еврокубках

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Литовский «Жальгирис» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина уступил армянскому «Пюнику» в рамках Лиги конференций (0:2). 

Для «Жальгириса» это поражение стало вторым в группе при одной ничьей.

После трех туров литовский клуб занимает последнее место в группе с «Базелем», «Пюником» и «Слованом» (Братислава). 

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