Казахстанец Чебурин вывел «Жальгирис» в групповой этап Лиги конференций

«Жальгирис» сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» (3:3) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.
Поскольку литовская команда, возглавляемая казахстанским тренером Владимиром Чебуриным, проиграла первую встречу (0:1), она отправляется в групповой этап Лиги конференций.
Казахстанский защитник «Жальгириса» Динмухаммед Кашкен остался на скамейке запасных.
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