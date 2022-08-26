Казахстанец Чебурин вывел «Жальгирис» в групповой этап Лиги конференций

Теги Жальгирис Вильнюс Лудогорец Владимир Чебурин Sports.ru - Казахстан Динмухамед Кашкен Спорт Казахстана

«Жальгирис» сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» (3:3) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

Поскольку литовская команда, возглавляемая казахстанским тренером Владимиром Чебуриным, проиграла первую встречу (0:1), она отправляется в групповой этап Лиги конференций.

Казахстанский защитник «Жальгириса» Динмухаммед Кашкен остался на скамейке запасных.

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