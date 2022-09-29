Чемпион Naiza Cу Ен прокомментировал вызовы от казахстанских бойцов: «Ни один не заслуживает боя со мной»

Чемпион лиги NAIZA в легчайшем дивизионе Cу Ен прокомментировал вызовы от казахстанских бойцов, которые начали активно просить бой с корейцем:

«С тех пор, как я стал чемпионом, казахстанские бойцы начали просить лигу боя со мной. Но скажу честно, после просмотра всех имен, ни одно из них не вызывает у меня интереса.

Например, бывший чемпион Жуман. Я не понимаю, как он мог быть чемпионом. После его недавнего боя на голых кулаках, не смотря на победу, он выглядел, как мокрая крыса, его лицо было неузнаваемым. Мне было его жалко.

Потом тот, который вышел в клетку после боя. Он не сумел даже сделать вес, что является основной вещью для любого бойца. Как он может быть претендентом на титул? Он не заслуживает титульного боя. Когда он вошел в октагон, я подумал, что любовь и уважение лиги к своим бойцам высоки, раз они позволили такому парню войти в клетку, после проявленного непрофессионализма.

Двух остальных, я даже не знаю, они никто в данный момент. Я, как уже сказал президент Naiza, хочу увидеть их гран-при, и победитель пусть сразиться со мной в начале следующего года»

Су Ен выиграл вакантный титул лиги Naiza задушив Айдына Кодека в четвертом раунде.

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