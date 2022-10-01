Александр Недовесов сенсационно победил 69-ю ракетку мира

В столичном национальном теннисном центре продолжаются матчи квалификационного раунда турнира серии ATP 500 Astana Open.

Вторая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов, получивший в одиночный разряд wild card, сотворил сенсацию. В матче против колумбийца Даниэля Галана (АТР 69) казахстанец в трех сетах одержал волевую победу со счетом 5:7, 7:6 (7:0) 6:2.

В первом сете Александр вел 4:1, но Даниэлю удалось сделать обратный брейк и выиграть сет. Во второй партии Недовесов тай-брейк выиграл всухую – 7:0, а в решающей третьей партии казахстанец разгромил оппонента – 6:2.

В финале квалификации Александру предстоит сыграть с победителем матча между Жемом Илькелем (Турция) – Чжичжень Чжан (Китай).

Несмотря на проигрыш, хороший матч получился у Дениса Евсеева против 65-й ракетки мира бельгийца Давида Гоффена. Первый сет уроженец Алматы уступил счетом 1:6, а вот втором навязалась борьба, где в девятом гейме Давиду удалось реализовать брейк и довести матч до победы – 6:4.

Другие казахстанцы Арсланбек Айткулов и Григорий Ломакин уступили свои встречи. Арсланбек в своей первой в карьере игре на таком крупном турнире проиграл Павлу Котову – 0:6, 0:6, а Григорий не смог ничего противопоставить турку Алтугу Челикбелеку – 3:6, 3:6.

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