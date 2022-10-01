Итоги жеребьевки основной сетки турнира ATP 500 Astana Open

1 октября в пресс-центре национального теннисного центра «Beeline Arena» прошла жеребьевка турнира ATP 500 Astana Open. По ее итогам стали известны соперники казахстанцев.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик на старте сыграет против 52-й ракетки мира Таллона Грикспура из Нидерландов. Михаил Кукушкин сразится с шестой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом. Бейбит Жукаев в первом круге будет играть с 35-й ракеткой мира Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.
Первым сеяным соревнований стал лидер мирового рейтинга, чемпион US Open-2022 испанец Карлос Алькарас. В первом круге Карлос сыграет с Хольгером Руне (31 АТР) из Дании.
Второй номер посева у россиянина Даниила Медведева. На старте ему предстоит сразиться с испанцем Альбертом Рамосом Виноласом. Также среди сеяных — 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович (4), россиянин Андрей Рублев (5), итальянец Янник Синнер (6), поляк Хуберт Хуркач (7), канадец Феликс Оже-Альяссим (8) и другие.
Даниил Медведев:
«Состав выглядит очень сильным, как на «Мастерсах» или «Больших Шлемах». Однозначно, все матчи будут зрелищными и бескомпромиссными. Постараюсь сконцентрироваться на своей игре, чтобы пройти как можно дальше по турнирной сетке».
Полностью сетка здесь.
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