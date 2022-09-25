Скончался участник марафона в Алматы. Ему было 47 лет

47-летний участник алматинского марафона Рустем Садыков скончался после пересечения линии финиша.

«Это произошло в 09.35. Рустем бежал дистанцию 10 км. При регистрации он получил номер 8743», – сообщила директор «Алматы марафона» Салтанат Казыбаева.

По словам врачей, участник упал едва успев пересечь финишную прямую на площади Республики. Ему была оказана врачебная помощь, реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут, из них последние 10 минут в машине скорой помощи. И в 10:15 врачи констатировали смерть.

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