Кайрат Нурдаулетов: «Поле было тяжелое. Игроки жаловались после разминки, что сложно приходится на таком играть»

Главный тренер молодежной сборной Казахстана по футболу Кайрат Нурдалетов поделился мнением о матче с командой России — 1:2.

— Мы выполнили план на игру, благодарен своим ребятам. По самоотдаче ни к кому вопросов нет. Да, есть моменты, которые у нас не получались, но мы будем над ними работать. Надеюсь, что все получится. Доволен содержанием и самоотдачей. Правда, немного не получилась игра в атаке.

— Сборная России за всю встречу нанесла лишь восемь ударов, что не очень много. Насколько вы довольны игрой своей команды в обороне?

— У нас была своя модель, своя тактика. Мы внимательно изучили действия россиян в матче против белорусов и решили, что надо сыграть вторым номером. У нас получилось, я доволен.

— Вы сказали, что не все получалось в атаке. Не было ли ощущения, что игрокам не хватало какой-то смелости, напора, или даже наглости?

— Может, будет как отговорка звучать, но поле было тяжелое. Игроки жаловались после разминки, что сложно приходится на таком поле. А так, возможно, слишком глубоко садились, не хватало ребятам уверенности. Еще не хватило сыгранности, команда собрана буквально пять дней. Для такого маленького срока мы сыграли очень хорошо.

— Почему не получилось сдержать Тюкавина сегодня?

— Хороший нападающий, отличный игрок. Пытались сказать ребятам, как с ним играть, но вышло так.

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