Казахстанец Кусбаев бросил вызов бразильцу Элвису: «Надеюсь, лига даст мне реванш»

Казахстанец Алибек Кусбаев в рамках турнира Naiza 44 вернулся после поражения нокаутом от бразильца Элвиса Сильва.

И он сумел закрыть поражение, выиграв на последних секундах боя удушением у россиянина Михаила Тарханова.

О бое и новом вызове «Али Кожа» рассказал после боя:

«Для меня не стало проблемой, что поменялся соперник. Я готовился в Dar Team, смена зала повлияла на меня. Здесь люди переживают и готовят к бою, есть тренеры, который подсказывают, команда, которая поддерживает. Я почувствовал, что такое командная работа. Теперь я хочу реванш с бразильцем Элвисом. Надеюсь, что лига даст мне его»

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