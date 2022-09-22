Экс-чемпион лиги Naiza Кудайбергенов ответил на провокацию Кабардиева: «Мы с тобой сидели за одним столом, почему ты мне не сказал в лицо?»

Претендент на титул лиги Naiza в легком весе Магомед Кабардиев очень жестко высказался про бывших чемпионов в этом весе:

«Время фейковых чемпионов в легком весе прошло. Я как пришел в эту лигу сразу заявил о своих амбициях. Я всегда ощущал себя чемпионом, но до меня очередь не доходила»

На его слова отреагировал экс-чемпион лиги, непобежденный Ильдар Кудайбергенов, который оставил пояс, завершив карьеру:

«Только что увидел пресс-конференцию. Мага, где ты видел фейковых чемпионов? Мы с тобой сидели за одним столом, чай пили, почему ты мне не сказал это в лицо? Я больше не знаю Кабардиева – чемпиона, теперь я знаю тебя, как Кабардиева -провокатора»

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