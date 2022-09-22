Магомед Кабардиев о титуле Naiza: «Я долго к этому шел, поэтому для меня это цель №1»

Боец Tobet Top Team Магомед Кабардиев подерется за титул лиги Naiza в легком весе против Фахроджона Машрапова.

На пресс-конференции перед боем он озвучил свои цели:

«Уверен, что бой будет яркий. Я счастлив быть здесь, заряжен на бой! Спасибо лиге за возможность биться за титул, я ее не упущу, буду держаться за нее зубами. Я долго к этому шел, давно хотел, много вложил времени, поэтому для меня это цель № 1».

Бой Кабардиев – Машрапов состоится в рамках турнира Naiza 44, который пройдет 23 сентября в Алматы.

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