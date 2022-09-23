Дебютант ММА Серикулы о победе редким приемом и необычном прозвище: «Получилось спонтанно»

Дебютант профи ММА Тимур «Акула» Серикулы в своем первом бое одержал победу очень редким приемом на ногу. Точно таким же приемом в UFC выигрывал россиянин Забит Магомедшарипов.

Сразу после бое Тимур рассказал о бое, редком приеме и необычном прозвище:

«Бой завершился быстрее, чем я ожидал. Я готовился вместе с Айдыном Кодеком, поэтому был готов на все пять раундов, но все закончилось быстро. Прием не готовил, получилось спонтанно. Почему «Акула»? Акула – это единственная рыба, которая постоянно движется вперед и не может спать. Если она не будет в движении, то она умрет. Второе, я, как и акула, голоден до побед»

Дебют молодого казахстанского бойца прошел на Naiza 44, в рамках которого пройдут два титульных боя – в легком и легчайшем весе.

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