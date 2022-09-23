Баглан Жаканша одержал третью победу в профи

Чемпион мира по греко-римской борьбе Баглан Жаканша провел третий поединок в профи в рамках турнира Naiza 44.

У Баглана за несколько дней до боя сменился соперник вместо бразильца Далтона вышел узбек Хасанов.

Жаканша с соперником провели в клетке всю дистанцию поединка в три раунда, по итогам которых раздельным решением победу одержал казахстанский боец.

Эта победа стала третьей в трех боях для Баглана и первой решением.

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