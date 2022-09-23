Баглан Жаканша одержал третью победу в профи

Чемпион мира по греко-римской борьбе Баглан Жаканша провел третий поединок в профи в рамках турнира Naiza 44.
У Баглана за несколько дней до боя сменился соперник вместо бразильца Далтона вышел узбек Хасанов.
Жаканша с соперником провели в клетке всю дистанцию поединка в три раунда, по итогам которых раздельным решением победу одержал казахстанский боец.
Эта победа стала третьей в трех боях для Баглана и первой решением.
🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑
Казахстан победил Беларусь и досрочно оформил выход из группы Лиги наций🔥
Найди ассоциации со звездными футболистами в нашей новой игре
Комментарии