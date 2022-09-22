Кодек о смене соперника в титульном бою: «Я готов биться с любым»

Еламан Шертаев не уложился в вес перед боем за титул чемпиона Naiza в легчайшем весе. В связи с чем в поединке с Айдыном Кодеком его заменит корейский файтер Су Енг.
Айдын прокомментировал смену соперника в битве за пояс:
«Я столько готовился, пахал и гонял вес к этому чемпионскому бою. Я хочу взять этот пояс и я готов биться с любым в своей весовой категории, будь то кореец или кто-то другой».
Бой состоится завтра 23 сентября в Алматы.
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