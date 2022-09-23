Хамзин о бое с Соузой в RCC: «Бразильцы ребята крепкие — их бьешь, а больно тебе»

Участник главного боя RCC Intro 23, Ильяс Хамзин, рассказал о предстоящем противостоянии с Альфредо Соузой:

«Бразильцы — крепкие ребята, у них у всех с духом порядок. Бывает, бьешь их, а тебе самому больно. Так что они всегда серьезная оппозиция. Приезжают сюда драться до конца. Поэтому я жду тяжелый бой, как и всегда. А там — как клетка покажет. Я заряжен, завтра будут говорить мои кулаки.

Соуза — опытный боец, тяжелые бои проходил, не сдается, терпеливый парень. Смотрел его крайний бой против Мурада Абдулаева. Альфредо там пропускал, где-то можно было сломаться, а он не ломался. Завтра будем с ним работать. Жду тяжелый бой».

Их бой возглавит турнир, который пройдёт сегодня 23 сентября в Екатеринбурге.

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