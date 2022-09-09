Бой Хамзина и Соузы возглавит RCC Intro 23

Этнический казах Ильяс Хамзин (10-2) проведет свой следующий бой 23 сентября в Екатеринбурге.

Его соперником станет бразилец Альфредо Соуза (16-8). Поединок станет главным событием турнира RCC Intro 23.

Последний бой бразилец провел в АСА, проиграв Мураду Абдуллаеву решением.

Хамзин идет на серии из 4 побед, причем все 4 были одержаны в боях с бразильскими оппонентами.

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