Казахстанец Янковский может стать претендентом на пояс лиги Open FC

Российская лига Open FC объявила о проведении претендентского боя в весе до 84 кг.

За статус претендента подерутся Армен Торосян (3-0) и казахстанский боец Умар Янковский (14-4).

Умар Янковский свой последний бой проиграл решением судей Гаджимураду Магомедову в рамках лиги PRO FC, а в предыдущем одержал победу над действующим чемпионом лиги NAIZA Русланом Хабиловым.

Бой с Хабиловым прошёл в рамках лиги RCC.

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